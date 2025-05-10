Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии в психиатрической лечебнице для преступников подняли бунт

В Германии в психбольнице преступники забаррикадировались и устроили бунт
close
Depositphotos

В психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, заключенные разожгли огонь и построили баррикады. СМИ отметило, что к месту происшествия спешит вооруженный спецназ германской полиции.

Журналисты отметили, что правоохранители опасаются взятия заложников — среди бунтовщиков есть опасные преступники.

В апреле из тюрьмы у города Монго в центральной части Чада совершили «кровавый побег» 132 заключенных. Заключенные взбунтовались, ворвались в кабинет начальника тюрьмы, чтобы забрать оружие. Произошла перестрелка с охранниками. В это же время прибыл губернатор, который тоже пострадал.

По данным СМИ, бунт произошел накануне вечером после перестрелки, в результате которой как минимум шестеро человек пострадало. Источник в городской администрации добавил, что до бунта заключенные жаловались на нехватку еды.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в призывах к насилию в колониях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами