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В Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы

В Чаде 132 заключенных сбежали из тюрьмы после бунта, есть пострадавшие
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Jerome Delay/AP

Из тюрьмы у города Монго в центральной части Чада совершили «кровавый побег» 132 заключенных, пишет Le Matin.

По данным издания, это произошло накануне вечером после перестрелки, в результате которой как минимум три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое были ранены.

«В 21:18 (23:18) заключенные взбунтовались. Они ворвались в кабинет начальника тюрьмы, чтобы забрать оружие. Произошла перестрелка с охранниками. В это же время прибыл губернатор. Он был ранен», — рассказал неназванный источник в городской администрации.

Он добавил, что до бунта заключенные жаловались на нехватку еды.

В начале апреля в Санкт-Петербурге раскрыли организацию, распространявшую призывы к насилию в колониях и СИЗО. По подозрению в распространении соответствующей экстремистской идеологии в период с октября 2024 года по апрель 2025 года были задержаны несколько женщин на территории города, Архангельской, Новосибирской и Иркутской областей, а также Красноярского края. У одной из них при обыске был изъят револьвер системы Наган и патроны к нему. Ее считают администратором экстремистского интернет-сообщества, размещавшего призывы к насилию в учреждениях ФСИН и за его пределами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала и показала, как жилось обитателям самой известной тюрьмы России.

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