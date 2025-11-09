На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эквадоре в ходе тюремного бунта пострадали более 40 человек

Primicias: в Эквадоре в результате тюремного бунта пострадали 43 человека
close
Ivan Valencia/AP

В эквадорском городе Мачала, расположенном в провинции Эль-Оро, произошел бунт в тюрьме. В результате беспорядков более 40 человек получили ранения, четверо не выжили, сообщает новостной портал Primicias со ссылкой на местную полицию.

«Ранним утром 9 ноября 2025 года в тюрьме... в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт», — отмечает издание.

Детали произошедших беспорядков портал не приводит, однако уточняет, что в результате инцидента пострадали 43 человека, включая одного сотрудника полиции. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям (SNAI) подтвердила факт бунта в социальной сети X и сообщила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В мае в психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. Они разожгли огонь и построили баррикады.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.

