В Белгородской области дрон ВСУ повредил здание и ранил одного человека

Губернатор Гладков сообщил о ранении жителя после атаки дрона в Борисовке

В поселке Борисовка Белгородской области дрон ВСУ ударил по территории коммерческого объекта и ранил местного жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали помощь. После этого пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода. Гладков уточнил, что взрыв повредил навес здания и автомобиль.

Он добавил, что данные о возможных других последствиях уточняются, а на месте продолжают работать оперативные службы.

До этого в Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Жителя Белгорода после атаки госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

А поселок Мирские в Брянской области попал под удар FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). При атаке был ранен водитель грузовика. Мужчину доставили в больницу. Его автомобиль тоже пострадал.

