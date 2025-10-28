Раскрыто число жителей ДНР и ЛНР, погибших или пострадавших из-за атак Украины

СК: в Донбассе с 2014 года из-за атак Украины пострадали более 18 тысяч человек

Более 18 тыс. мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) пострадали в результате атак со стороны Украины с 2014 года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам Петренко, сотрудники СК продолжают расследовать преступления, совершенные представителями военного и политического руководства Украины в отношении жителей Донбасса.

«В рамках расследования <...> установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тыс. мирных жителей, из которых более 5 тыс. были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья», — говорится в заявлении.

Кроме того, на территории республик были полностью или частично разрушены более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Среди них — жилые дома, медицинские организации, образовательные учреждения, предприятия, объекты социального назначения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры.

Петренко подчеркнула, что следователи с учетом собранных доказательств пришли к выводу, что Украина с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса. Он выражается в уничтожении гражданского населения, насильственном стирании национальной идентичности и создании невыносимых условий жизни в регионах.

Ранее украинские дроны атаковали жилые дома в Донецке.