В РФ назначили оператора по увековечению памяти жертв геноцида

НЦИП стал оператором по увековечению памяти жертв геноцида народа СССР
Telegram-канал «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ»

Национальный центр исторической памяти (НЦИП) при президенте России получил статус нацоператора по реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР. Об этом сообщила руководитель центра Елена Малышева во время экспертной дискуссии в рамках Всероссийского патриотического форума.

Мероприятие было посвящено выполнению федерального закона о сохранении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и его интеграции в программы патриотического воспитания молодежи.

«Закон предусматривает также национального оператора по реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида. И таким оператором, однозначно принято уже решение, является Национальный центр исторической памяти», — сказала Малышева.

По ее словам, деятельность в рамках исполнения закона будет координировать министерство культуры России.

14 ноября заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что в нижнюю палату парламента внесен законопроект, устанавливающий 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, это событие в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции о том, что «агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида».

Яровая подчеркнула, что 24 миллиона граждан СССР, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не должны быть забыты.

Ранее НЦИП получил свидетельства о геноциде в годы ВОВ.

