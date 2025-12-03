Россиян возмутили платные подписки в школьных дневниках

Россияне массово жалуются на платные подписки в школьных электронных дневниках. Без них нельзя посмотреть оценки детей и домашние задания, пишет Telegram-канал Baza.

Так, несколько семей из Иркутской области рассказали журналистам, что платят за подписку на цифровую платформу «Дневник.ру» 1599 рублей за детей.

«Без этой суммы, как делятся мамы и папы, задания можно открыть только с аккаунта ученика. Многие родители негодуют, потому что у их первоклашек нет телефонов. Также родители жалуются на частые повышения тарифов: изначально цены начинались со 149 рублей, сейчас стоимость в месяц — 499 рублей», — говорится в посте.

Уточняется, что сервисом можно воспользоваться бесплатно, через браузер на компьютере. Однако, по словам родителей, многих функций там нет, а интерфейс серьезно уступает платной версии.

26 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в школах смогут использовать биометрию для проверки доступа на территорию. По словам Григоренко, биометрия станет альтернативой картам и пропускам. В отличие от пропуска, ее нельзя потерять или передать постороннему человеку, так родители смогут установить, что их ребенок точно находится на занятиях.

Ранее в России предложили ввести штраф за буллинг.