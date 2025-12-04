На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жизненно важная функция». В ЛДПР нашли решение проблемы с платными электронными дневниками

Депутат ЛДПР Воропаева призвала запретить брать плату за электронные дневники
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнавать оценки и домашние задания для своего ребенка, ситуация с платными электронными дневниками – это правовой пробел, который необходимо решить тремя ключевыми мерами. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Мосгордумы, первый зампред центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

По ее словам, ситуация с платным доступом к сервису «Дневник.ру» является системной проблемой, когда «жизненно важная для родителей функция» по доступу к информации об образовании ребенка делегирована коммерческому оператору, который диктует правила и цены. Родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнать информацию об успеваемости детей, констатировала Воропаева.

«Я предлагаю три ключевые меры. Во-первых, признать такие де-факто обязательные сервисы социально значимыми услугами и запретить плату за их базовый функционал. Во-вторых, ввести «цифровой стандарт доступности», чтобы бесплатная версия была полноценной, а не урезанной с отсылкой к расширенным платным функциям. В-третьих, создать государственную федеральную платформу-аналог как бесплатную альтернативу — единую по всей стране, а не с отдельными правилами по регионам», — сказала депутат.

Соответствующие предложения будут направлены в правительство России, сообщила Воропаева. Парламентарий подчеркнула, что цифровизация не должна создавать социальные барьеры, это «вопрос справедливости и приоритетов».

До этого стало известно, что россияне массово жалуются на платные подписки в школьных электронных дневниках. Без них нельзя посмотреть оценки детей и домашние задания.

Так, несколько семей из Иркутской области рассказали журналистам, что платят за подписку на цифровую платформу «Дневник.ру» 1599 рублей за детей. Уточняется, что сервисом можно воспользоваться бесплатно, через браузер на компьютере. Однако, по словам родителей, многих функций там нет, а интерфейс серьезно уступает платной версии.

Ранее в России предложили ввести штраф за буллинг.

