Адвокат объяснил, можно ли наказать коллегу, который не отправил подарок в «Тайном Санте»

Адвокат Салкин: отсутствие подарка в «Тайном Санте» может повлиять на репутацию

Некоторые участники игры «Тайный Санта», в рамках которой коллеги тайно обмениваются подарками, забывают купить презент своему подопечному или просто не хотят этого делать. При этом наказать такого «Санту» крайне сложно. Об этом Life рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Специалист объяснил, что привлечь за мошенничество сотрудника, не подарившего коллеге подарок, практически невозможно.

По словам адвоката, мошенничеством является хищение с причинением ощутимого имущественного ущерба, а в случае «Тайного Санты» речь идет только о межличностных договоренностях и небольших суммах. Поэтому отсутствие презента может повлечь за собой лишь репутационные последствия, например, отстранение от дальнейших игр.

«Такой человек рискует потерять доверие коллег, что может сказаться на его профессиональной репутации и командном духе. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликта или даже к ухудшению атмосферы в коллективе», — объяснил Салкин.

По его словам, в данной ситуации какие-либо юридические последствия маловероятны.

Психолог Татьяна Смирнова до этого рассказала, что игра «Тайный Санта» может стать эффективным способом укрепления командного духа и установления неформальных коммуникаций. При этом главным условием, с помощью которого удастся избежать неловких ситуаций и обид, является обозначение точного ценового диапазона для подарков.

