Россиянам рассказали о пользе игры «Тайный Санта» для коллектива

Психолог Смирнова: «Тайный Санта» укрепляет взаимное уважение в коллективе


Игра «Тайный Санта», сутью которой является тайный обмен подарков между членами коллектива, может стать эффективным способом укрепления командного духа и установления неформальных коммуникаций. Об этом «Известиям» рассказала психолог Татьяна Смирнова.

«Отношение к подобным активностям традиционно делится на два типа: часть людей видит в них лишнюю трату времени и средств, другая — ценную возможность почувствовать праздничную атмосферу и детскую радость», — рассказала эксперт.

Она отметила, что обмен подарков на добровольной основе происходит между сотрудниками всех уровней. По словам Смирновой, такая игра может помочь не только установить неформальные коммуникации, но и укрепить взаимоуважение внутри разрозненных подразделений компании.

При этом главным условием, с помощью которого удастся избежать неловких ситуаций и обид, является обозначение точного ценового диапазона для подарков. Благодаря этому можно будет предотвратить дисбаланс, когда один человек дарит символический сувенир, а другой сотрудник преподносит дорогостоящий презент. Помимо этого, до начала игры можно собрать пожелания, аналогичные письмам Деду Морозу.

Однако психолог предупредила, что навязывание игры в несплоченном коллективе без развитой корпоративной культуру может дать обратный эффект и привести к разочарованию.

Специалист по этикету Мария Елисеева до этого рассказала, что россиянам, которые хотят подарить коллегам новогодние подарки, лучше напрямую спросить об их предпочтениях или завести традицию обмена виш-листами в коллективе.

Ранее были названы способы укрепить личную репутацию в обществе.

