Адвокат объяснил, могут ли россиян уволить за аморальное поведение на корпоративе

Адвокат Салкин: нельзя уволить сотрудника только за поведение на корпоративе
true
true
true
close
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Уволить работника только за неподобающее поведение на корпоративе нельзя, сообщил RT адвокат Михаил Салкин.

Он пояснил, что шумные танцы, неудачные шутки и конфликт без тяжких последствий в нерабочее время не могут стать основаниями для увольнения.

«Однако если работник был на корпоративе в рабочее время и на территории работодателя оказался в состоянии опьянения, грубо нарушил требования охраны труда или, будучи педагогом, совершил очевидно аморальный поступок, не совместимый с профессией, это уже может быть квалифицировано как одно из оснований, прямо названных в ст. 81 ТК России», — сказал Салкин.

Эксперт добавил, что в этом случае для увольнения работника необходимо безусловное соблюдение дисциплинарной процедуры и наличие доказательств неподобающего поведения.

Прошлым летом британка подала иск против руководителей, которые пьяными бросили ее в бассейн на корпоративном отдыхе. В результате она повредила ногу, ударившись о дно бассейна. Женщина перенесла две операции и проходит длительное лечение из-за повреждения нерва, вызывающего постоянные болевые ощущения, ограничение подвижности и потерю чувствительности. Представители фирмы опровергают свою ответственность за случившееся. Они заявили, что инцидент произошел уже после окончания официальной части мероприятия, когда Хлоя больше была отдыхающей, а не сотрудником компании.

Ранее пара подала в суд после увольнения из-за «загорелой кожи».

