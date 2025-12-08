Москвичам рассказали, когда зима устроит «репетицию»

На этой неделе в Москве ожидается снег, однако он быстро растает. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нас ждет репетиция зимы в среду. Репетиция в том смысле, что пойдет снег. По температуре: температура не будет низкой. Она будет по-прежнему достаточно высокой, около ноля градусов. Но при этом будет идти мокрый снег», — сказал эксперт.

Уже в четверг потеплеет до +3 °C, а в пятницу и субботу — до +5 °C, ожидаются небольшие дожди. Таким образом снег продержится на улицах столицы всего сутки, добавил он.

Метеоролог Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря.

6 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году россияне без снега не останутся.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях отказа от шапки зимой.