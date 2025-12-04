На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему зимой лучше пить воду вместо чая

Диетолог Денисенко: зимой нужно пить воду комнатной температуры
true
true
true
close
Shutterstock

В зимний сезон самым важным для организма напитком является теплая вода. Она помогает поддерживать иммунитет и избежать обезвоживания. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист отметила, что зимой необходимо пить простую воду комнатной температуры.

«Большая часть напитков (чай, особенно травяной, кофе) обладают мочегонным эффектом, а значит, способствуют выводу воды в большем количестве. А водяной баланс нужно восполнять, иначе организм начнет страдать на клеточном уровне», — объяснила диетолог.

По ее словам, если организму на протяжении долгого времени не хватает воды, чувство жажды начинает притупляться, и человек оказывается в состоянии хронического обезвоживания. Вскоре это может привести к простудам, а также проблемам со здоровьем почек и суставов.

Врач предупредила о необходимости «приучить» себя употреблять воду небольшими порциями. Нужно пить по несколько глотков каждый час, а также полстакана утром и перед приемами пищи. Особенно важно не забывать о воде перед прогулкой или физической активностью, добавила эксперт.

Нутрициолог Ольга Панова до этого предупредила, что для желудка вредны как ледяная вода, так и кипяток. По ее словам, горячая жидкость может усугубить хронические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее врач рассказала, от каких продуктов важно отказаться в период простуды.

