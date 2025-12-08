На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван единственный знак, что организму требуется вода

Врач Потешкин: потребность в воде регулируется центральной нервной системой
Shutterstock

Организм самостоятельно сигнализирует человеку, какое количество воды ему необходимо. Об этом kp.ru рассказал врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

По словам специалиста, потребность организма в воде регулируется центральной нервной системой (ЦНС).

«Когда воды становится меньше, чем требуется для нормальной жизнедеятельности, мозг тут же посылает сигнал. И мы чувствуем жажду. Это и есть единственный верный критерий, заложенный в нас природой», — объяснил врач.

При этом он отметил, что распространенные формулы, такие как 35-40 миллилитров воды на килограмм веса, рассчитаны только на редкие случаи, когда у пациента не работает естественная система регулирования.

Помимо этого, Потешкин предупредил о вреде чрезмерного употребления воды через силу, особенно с целью избавиться от чувства голода или ускорить похудение. По его словам, почки грамотно фильтруют лишнюю жидкость, поэтому излишне большое количество жидкости может вызвать стресс.

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого рассказала, что дефицит воды может нарушить функции почек и пищеварения, а также ухудшить состояние кожи, вызвать запоры, вздутия и замедленный обмен веществ.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой лучше пить воду вместо чая.

