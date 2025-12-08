В Москве будут разыскивать саратовскую блогершу, засунувшую ребенка в вакуумный пакет

Московская полиция займется розыском блогерши из Саратова, которая выложила в сеть видео, на котором она засунула сына в вакуумный пакет и с помощью пылесоса через отверстие высасывала воздух. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мальчик некоторое время находится в пакете, а затем кричит «Мама!». Запись заканчивается тем, что мальчик с улыбкой выбирается из пакета, судя по всему, без травм или испуга», — говорится в сообщении.

После того как ролик разошелся в СМИ и пабликах, женщина удалила его. По данному факту сотрудники Саратовского регионального управления МВД и прокуратуры области проводят проверку. Материалы передадут московским коллегам, поскольку блогерша живет в столице.

6 декабря сообщалось, что в Воронеже будут судить девушку, которая причинила маленькому сыну тяжкий вред здоровью. Уголовное делопо п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего) возбудили в отношении 23-летней местной жительницы.

По версии следствия, в сентябре этого года она нанесла тяжкие телесные повреждения своему годовалым сыну. На допросе женщина признала вину, и суд заключил ее под стражу.

Ранее стало известно, что таксист нецензурно обругал и выгнал на мороз женщину с ребенком в Нижневартовске.