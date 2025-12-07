Таксист нецензурно обругал и выгнал на мороз женщину с ребенком в Нижневартовске

В Нижневартовске таксист обругал и выгнал мать с ребенком на мороз

В Нижневартовске водитель такси обругал мать с ребенком и выгнал на мороз, не доехав на место назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале ХМАО-Югры.

«Инцидент произошел в г. Нижневартовске. Водитель такси нецензурно выражался в адрес пассажирки с несовершеннолетним ребенком, высадил их, не доехав до пункта назначения, несмотря на низкую температуру воздуха», — отмечается в сообщении ведомства.

О причине конфликта таксиста с пассажирами не сообщается. По факту произошедшего региональная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения перевозчиком мер безопасности при оказании услуг. Поступку таксиста будет дана правовая оценка.

До этого в Барнауле таксист выгнал на мороз двух пассажирок, одна из которых находилась на 9-м месяце беременности.

Ранее на видео попал наезд BMW на подростка в Москве.