Стало известно, когда в Кремль привезут главную новогоднюю елку

Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря
Илья Питалев/РИА Новости

Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подходящее дерево нашли на территории Рузского муниципального округа Московской области. Высота ели равна 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Ее планируют спилить 8 декабря.

До Кремля главную новогоднюю елку будут транспортировать на специальном автопоезде. Ель провезут через ворота Спасской башни, а затем установят на Соборной площади.

До этого дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками.

Она отметила, что декорирование новогоднего дерева — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты, символизирующие силу, страсть и движение наступающего года Огненной Красной Лошади.

Также, по ее мнению, для украшения елки можно использовать электрическую гирлянду теплого желтого, красного или янтарного оттенка для создания уютного сияния.

Ранее стилист рассказала, в чем встречать Новый год 2026.

