Врач рассказала, как распознать анорексию у близкого

Врач Кашух: при анорексии человек избегает совместных приемов пищи
Анорексия чаще всего начинается в подростковом возрасте, более распространена среди девочек. Считается, что развитию заболевания способствует сочетание генетики, биологических и социальных факторов. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, заболевание часто замечают первыми близкие, а не сам пациент. Насторожить должно резкое похудение, отказ от совместных приемов пищи, постоянные разговоры о весе, одержимость подсчетом калорий. Все это сопровождается депрессией или раздражительностью.

Специалист подчеркнула, что проблему ни в коем случае нельзя игнорировать.

«В этом случае важно не обвинять человека в «глупом поведении», а рассказать о рисках и мягко предложить помощь. Важно помнить: это не каприз и не слабость, а болезнь, с которой человек не справится в одиночку», — заключила Кашух.

Согласно результатам масштабного исследования международной команды ученых, анализировавших состояние здоровья почти полумиллиона жителей Англии в течение 20 лет, расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия и приступообразное переедание — оказывают длительное и комплексное влияние на здоровье и затрагивают почти все системы организма.

Ранее россиянам рассказали, как распознать анорексию, даже если вес в норме.

