Россиянам рассказали, как распознать преданорексию, даже когда вес в норме

Врач Кинкулькина: тщательный подсчет калорий – признак преданорексии

Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от прежде любимых блюд, различные ритуалы с едой, избегание совместных приемов пищи и тщательный подсчет калорий — эти и другие признаки могут сигнализировать о развитии анорексии, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета, чл.-корр. РАН, профессор, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.

Нервная анорексия — это серьезное психическое расстройство из категории расстройств пищевого поведения. Его суть не просто в желании похудеть, а в искаженном восприятии своего тела и патологическом страхе набрать вес.

«Классический образ пациента с анорексией, который сложился у большинства, — истощенная девушка с сухой кожей и секущимися волосами. Однако сегодня мы все чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, — но при этом вес остается в норме или даже превышает ее. Это состояние не менее опасно. Все разрушительные последствия для организма никуда не исчезают. Коварство же в том, что из-за внешне «нормального» веса близкие человека с атипичной анорексией очень долго могут не замечать проблемы», — объяснила доктор.

Самая уязвимая группа — девушки-подростки и молодые женщины. Однако от анорексии нередко страдают и юноши, особенно занимающиеся теми видами спорта или профессиональной деятельности, где важен вес.

«Причиной могут быть несколько факторов. Среди них и генетическая предрасположенность, и особенности личности, и социальная среда. Но мощнейшим катализатором сегодня выступает насаждаемый в обществе «культ худобы». Если раньше он транслировался через глянцевые журналы и модные показы, то сегодня — круглосуточно, через социальные сети. Подростки и молодежь наиболее уязвимы. Ключевые критерии для нервной анорексии – вес меньше нормы на 15% и более, индекс массы тела менее 17,5 баллов, жесткие ограничения в еде по инициативе самого человека, искажение образа своего тела, принимающее характер навязчивых или сверхценных идей», – рассказала врач.

Ранее россиянам рассказали, почему молодежь больше страдает от тревоги.

