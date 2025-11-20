Ученые предупредили о смертельной опасности проблем с питанием

Расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия и приступообразное переедание — оказывают длительное и комплексное влияние на здоровье и затрагивают почти все системы организма. Это подтвердило масштабное исследование международной команды ученых, анализировавших состояние здоровья почти полумиллиона жителей Англии в течение 20 лет. Работа опубликована в журнале BMJ Medicine.

После пандемии COVID-19 частота расстройств пищевого поведения в Великобритании значительно выросла. Их психологические и физические последствия хорошо известны, однако долгосрочные риски до сих пор были изучены недостаточно.

Чтобы восполнить пробел, исследователи проанализировали медицинские данные 24 709 человек с расстройствами пищевого поведения в возрасте 10–44 лет и сравнили их с данными 493 тыс. человек того же пола и возраста без этих диагнозов. За пациентами наблюдали в среднем 10 лет. Большинство участников были женщинами, а распределение диагнозов включало анорексию (14,5%), булимию (20,5%), приступообразное переедание (5%) и неопределенные формы (60%).

Уже в течение первого года после постановки диагноза риск тяжелых заболеваний существенно возрастал. Вероятность почечной недостаточности была выше в шесть раз, заболеваний печени — почти в семь раз. Также повышались риски остеопороза (в шесть раз), сердечной недостаточности (вдвое) и диабета (в три раза).

Даже через пять лет риски почечной и печеночной недостаточности оставались в 2,5–4 раза выше, чем у людей без расстройств пищевого поведения. Через 10 лет это соответствовало примерно 110 дополнительным случаям почечной и 26 — печеночной недостаточности на каждые 10 тыс. человек.

Крайне высокими были и риски психических нарушений. Через год после диагноза вероятность депрессии была выше в семь раз (596 дополнительных случаев на 10 тыс.), риск членовредительства — более чем в девять раз (309 дополнительных случаев). Эти риски снижались, но сохранялись даже спустя пять лет.

«Расстройства пищевого поведения затрагивают множество органов, поэтому лечение требует интеграции усилий разных специалистов. Ведущая роль при этом должна принадлежать врачам первичного звена», — подчеркнули авторы.

