Врач предупредил о последствиях приема иммуномодуляторов

Терапевт Поляков: иммуномодуляторы могут вызвать аллергические реакции
Shutterstock

С наступлением сезона простуд и других заболеваний в аптеках появляется большое количество иммуномодуляторов. Однако врачи не рекомендует применять для лечения эти препараты. Об этом kp.ru рассказал врач-терапевт и специалист по доказательной медицине Сергей Поляков.

«На сегодня не существует клинических исследований, которые были бы проведены по золотым стандартам доказательной медицины и подтверждали, что применение иммуномодуляторов ускоряет выздоровление или тормозит развитие ОРВИ», — объяснил специалист.

Он отметил, что механизмы действия этих препаратов до сих пор не изучены. При этом известно, что они могут спровоцировать проблемы с пищеварением, аллергические реакции, а также оказать дополнительную нагрузку на печень, которая в холодное время года уже работает на пределе из-за болезней и приема лекарств.

По словам терапевта, особенно не рекомендуется применять иммуномодуляторы пациентам с нарушениями работы печени, вызванных, например, частым приемом обезболивающих препаратов или алкоголя.

Интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская до этого предупредила, что большие дозы витамина D или прием БАД без назначения специалиста могут негативно сказаться на здоровье. По ее словам, симптомами могут быть головные боли, диспептические явления, тошнота или нарушение кальциево-фосфорного обмена.

Ранее россиянам назвали лучшие источники пробиотиков.

