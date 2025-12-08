На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог назвала симптомы переизбытка витамина D

Диетолог Жаровская: большие дозы витамина D вызывают тошноту и головные боли
Shutterstock

Большие дозы витамина D, которые составляют более 10 000 МЕ в день, или прием БАД без назначения специалиста могут негативно сказаться на здоровье, вызвав тошноту, диарею и другие симптомы. Об этом радио Sputnik рассказала интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Многие, кто колет себе очень большие дозы витамина D внутримышечно, отмечают, что может появиться диарея и учащенное мочеиспускание. То есть организм старается избавиться от избытков витамина D», — рассказала специалист.

Она добавила, что другими симптомами могут быть головные боли, диспептические явления, тошнота или нарушение кальциево-фосфорного обмена. Помимо этого, человек может ощущать слабость, а также столкнуться с хрупкостью костной массы и почечной недостаточностью, поскольку витамин D детоксицируется печенью и почками.

По словам диетолога, при появлении каких-либо симптомов необходимо обратиться к специалисту и скорректировать дозировку витамина D. Она объяснила, что зачастую в таких случаях нужно будет прекратить прием. При этом врач может назначить пациенту сорбенты и детоксикационную терапию.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что укрепить иммунитет в холодное время года помогут продукты с содержанием витаминов A, C, D и микроэлемента цинка. По ее словам, витамин D, который содержится в жирной рыбе, яйцах и других продуктах, способствует укреплению костей, мышц и иммунитета.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно обследовать детей на уровень витамина D.

