На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали лучшие источники пробиотиков

Нутрициолог Полякова: кефир и закваски помогут получить пробиотики
true
true
true
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Ферментированные продукты, включая кефир, йогурт с живыми культурами, ферментированные овощи, закваски, помогут получить пробиотики без добавок. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, физиолог Алина Полякова.

По ее словам, они дадут кишечнику и микроорганизмы, и среду для их жизни. Кроме того, микробиоту поддерживает лимонная вода, вода с семенами чиа, добавила эксперт.

«Я сама долго относилась к пробиотикам как к волшебной таблетке, но опыт пациентов и собственные наблюдения все расставили по местам. На практике лучше всего работают простые, скучные вещи: тарелка с овощами, продукты с живыми культурами, регулярный сон. А добавка — это уже «тонкая настройка», когда мы точно понимаем, что хотим скорректировать», — заключила Полякова.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что квашеную капусту особенно важно включать в рацион осенью и зимой, поскольку продукт помогает укреплять иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника. По ее словам, этот продукт — источник пробиотиков. Она добавила, что в квашеной капусте содержится большое количество клетчатки и фитонутриентов, поддерживающих перистальтику кишечника.

Ранее диетолог объяснила, почему женщинам нужны пробиотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами