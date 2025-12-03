Россиянам назвали лучшие источники пробиотиков

Ферментированные продукты, включая кефир, йогурт с живыми культурами, ферментированные овощи, закваски, помогут получить пробиотики без добавок. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, физиолог Алина Полякова.

По ее словам, они дадут кишечнику и микроорганизмы, и среду для их жизни. Кроме того, микробиоту поддерживает лимонная вода, вода с семенами чиа, добавила эксперт.

«Я сама долго относилась к пробиотикам как к волшебной таблетке, но опыт пациентов и собственные наблюдения все расставили по местам. На практике лучше всего работают простые, скучные вещи: тарелка с овощами, продукты с живыми культурами, регулярный сон. А добавка — это уже «тонкая настройка», когда мы точно понимаем, что хотим скорректировать», — заключила Полякова.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что квашеную капусту особенно важно включать в рацион осенью и зимой, поскольку продукт помогает укреплять иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника. По ее словам, этот продукт — источник пробиотиков. Она добавила, что в квашеной капусте содержится большое количество клетчатки и фитонутриентов, поддерживающих перистальтику кишечника.

Ранее диетолог объяснила, почему женщинам нужны пробиотики.