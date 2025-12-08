Врач назвала тревожные симптомы обезвоживания

Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность и повышенная утомляемость могут быть признаками нехватки жидкости в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Недостаточное потребление воды приводит к обезвоживанию организма. От этого страдают все органы и системы. Нервная система реагирует снижением работоспособности, ухудшением внимания и памяти, вплоть до депрессии. Кровь становится густой, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой, и возрастает риск тромбозов», — сказала эксперт.

По ее словам, дефицит жидкости может также нарушить функции почек и пищеварения, а также ухудшить состояние кожи, вызвать запоры, вздутия и замедленный обмен веществ. Чернышова добавила, что пить лучше понемногу, прислушиваясь к сигналам организма, и не доводить себя до выраженной жажды.

Практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко до этого говорил, что сухость кожи, жажда и темный цвет мочи могут сигнализировать об обезвоживании организма. По его словам, в этом случае пациент может столкнуться с усталостью и головной болью. Чтобы избежать этого, врач призвал пить достаточное количество обычной воды. Чтобы сохранить в организме электролиты, можно ее немного подсолить, добавил Евдокименко.

