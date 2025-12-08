На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала тревожные симптомы обезвоживания

Врач Чернышова: ухудшение памяти может говорить об обезвоживании
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность и повышенная утомляемость могут быть признаками нехватки жидкости в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Недостаточное потребление воды приводит к обезвоживанию организма. От этого страдают все органы и системы. Нервная система реагирует снижением работоспособности, ухудшением внимания и памяти, вплоть до депрессии. Кровь становится густой, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой, и возрастает риск тромбозов», — сказала эксперт.

По ее словам, дефицит жидкости может также нарушить функции почек и пищеварения, а также ухудшить состояние кожи, вызвать запоры, вздутия и замедленный обмен веществ. Чернышова добавила, что пить лучше понемногу, прислушиваясь к сигналам организма, и не доводить себя до выраженной жажды.

Практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко до этого говорил, что сухость кожи, жажда и темный цвет мочи могут сигнализировать об обезвоживании организма. По его словам, в этом случае пациент может столкнуться с усталостью и головной болью. Чтобы избежать этого, врач призвал пить достаточное количество обычной воды. Чтобы сохранить в организме электролиты, можно ее немного подсолить, добавил Евдокименко.

Ранее психолог объяснила, почему постоянно хочется есть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами