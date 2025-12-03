В России заблокировали Roblox. Что это за платформа и чем она опасна для подростков?

За что Роскомнадзор заблокировал Roblox
Роскомнадзор официально заблокировал американскую онлайн-платформу Roblox. В ведомстве заявили, что ограничение доступа вызвано выявлением фактов массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды тематики ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
В Сети заговорили о скорой блокировке сервиса после массового сбоя, случившегося 3 декабря — тогда число жалоб на DownDetector платформа, которая отслеживает отслеживает в режиме реального времени сбои в работе разных ресурсов превысило две тысячи. Игроки жаловались, что им удается зайти в программу всего на 30 секунд, а затем игра выдает ошибку и «вылетает». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже тогда предположила, что «игру действительно заблокируют».
Сбой произошел после резонансной новости об убийстве жительницы Петербурга. 13-летняя девочка, расправившаяся с матерью, ранее транслировала в соцсетях сцены из игры. Ее персонаж танцевала в подожженной комнате. СМИ утверждают, что на видео было еще несколько сцен, которые совпадают с расправой над родительницей и сокрытием следов преступления.
После этого Роскомнадзор заявил о наличии негативного контента в игре. В ведомстве рассказали о нескольких уведомлениях с требованием удалить запрещенные материалы, которые плохо влияют на духовно-нравственное развитие детей.
Но из-за большого количества участников модераторы не могут обеспечить полную безопасность появляющихся материалов.
Идею блокировки поддержала и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она заявила, что на площадке «нет ничего хорошего для детей». При этом администрация Roblox в январе 2025 года уже удаляла несколько игр по требованию Роскомнадзора, в которых присутствовали элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Что за платформа Roblox и почему она популярна у подростков
Roblox — это онлайн-платформа для общения и одновременно игровая площадка. Пользователи могут создавать на ней свои игры и играть в чужие. Грубо говоря, человек создает свой собственный профиль, генерирует неограниченное количество UGC-проектов от user-generated content — то есть сделанных самим пользователем, а не компанией и заводит кошелек с внутренней валютой Robux. Другие пользователи могут перемещаться по мирам и играть в «чужие» игры.
История Roblox началась в 2004 году, когда американские программисты Дэвид Базуки и Эрик Кассель запустили программу для создания головоломок DynaBlocks. Желая расширить инструментарий, в 2006 году разработчики внедрили на платформу простой набор по 3D-моделированию Roblox Studio и сменили название платформы. Это позволило пользователям создавать собственные игры. Площадка быстро развивалась, ею заинтересовались люди сначала в США, а потом во всем мире.
Однако наибольшую популярность Roblox получил среди подростков. Возможность создания собственной игры в несколько кликов на одной площадке кажется странной взрослым геймерам, кто привык играть в проекты больших игровых студий с качественной прорисовкой деталей. А вот поколению альфа и зумерам понравилась идея создания собственного мира с минимумом деталей. Со стороны родителям может показаться, что Roblox схож с «Майнкрафтом», но на деле это совершенно другой формат.
Возможности Roblox
В Roblox можно создать игру любого жанра — симулятор, тамагочи, хоррор, гонку или шутер. В топ-10 платформы входили как симулятор по уходу за питомцем, так и игра на выживание.
Особенность площадки в том, что создатель игры может изменять ее как угодно, ориентируясь на обратную связь от пользователей. А благодаря простому набору инструментов в Roblox можно найти более 40 миллионов игр на любые темы. Программа доступна на Windows, macOS, Android, iOS, а также на игровых консолях PlayStation и Xbox. Сама игра бесплатна, но за внутреннюю валюту подписчики могут приобрести одежду для персонажа, специализированные предметы и подписки.
Сейчас в игре ежедневно бывает до 85 миллионов активных пользователей, значительная часть которых — дети и подростки. Только в России зафиксировано 6,8 млн активных пользователей в день. При этом для регистрации учетной записи необходима лишь электронная почта, что существенно упрощает процесс педофилам, кибербуллерам и мошенникам.
Платформа заявляет, что значимая доля пользователей — люди старше 13 лет, но на практике в Roblox можно встретить и детей значительно младше этого возраста.
Известно, что внутри игры есть «метки зрелости». Это система возрастных ограничений. Разработчики присваивают своей игре метку в зависимости от типа контента. Самая строгая из них, Restricted — у тех игр, которые содержат, в том числе «сцены жестокого насилия, обильное реалистичное кровопролитие, умеренный грубый юмор, романтическую тематику, неиграбельный контент, связанный с азартными играми, алкоголем и ненормативной лексикой». Наличие подобных материалов на платформе смущает родителей.
Хотя Roblox и заявляет о присутствии «родительского контроля» в виде запрета на обмен фотографиями и личными данными, риски остаются.
На платформе можно общаться с помощью текстовых сообщений и голосовых записей, чем могут воспользоваться злоумышленники.
Педофилы в Roblox
Онлайн-сервис не раз уличали в отсутствии модерации: из-за большого количества пользователей модераторы не успевают проверять все созданные пользователями проекты. Но кажется, администрация только рада увеличению пользователей и заявляет, что цель сервиса — набрать миллиард игроков.
Журналистка The Guardian Сара Мартин провела эксперимент: она зарегистрировалась на Roblox, указав возраст 8 лет, и неделю играла в игру. При регистрации Саре предложили для выбора откровенные костюмы. Когда Мартин выбрала образ «Барби-стриптизерши» с глубоким декольте и туфлями на каблуках, система не уведомила ее об ограничениях.
За неделю журналистка прошла несколько комнат, где ее персонаж подвергся сексуальному насилию и кибербуллингу со стороны других игроков, хотя настройки родительского контроля были активированы. В личные сообщения Саре писали непристойности, один игрок испражнялся на голове ее персонажу, другой двигал бедрами на ее лице. В одной из игр персонажа Сары избили другие игроки, называя «свежим мясом». В своей статье Мартин назвала игру «раем для педофилов». Похожую точку зрения высказывали и представители инвестиционной фирмы Hindenburg Research.
Мошенничество в Roblox
Еще один существенный минус Roblox — возможность попасться на мошенничество. Для прокачки персонажа, пропуска в определенный мир или подписки требуется валюта Robux. Ее можно приобрести за реальные деньги. На эти цели дети и подростки тратят большие суммы, чем пользуются и мошенники.
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев рассказал, что аферисты предлагают детям получить валюту с огромной скидкой или бесплатно. При этом контакт может быть установлен как в игровых чатах, так и в социальных сетях.
Иногда дети и сами находят фальшивые объявления на тематических сайтах, посвященных игре.
Реакция администрации Roblox на скандалы
В августе 2025 года мир потрясли сразу несколько исков, поданных к администрации сервиса. В одном из кейсов злоумышленник изменил собственный голос через ИИ и выдавал себя за девочку, общаясь с другими игроками. В другом — 13-летняя девочка была похищена и изнасилована. Предположительно, с преступником жертва познакомилась именно в Roblox. На платформе любой пользователь может набрести на странные игры вроде «Острова Эпштейна» или «Вечеринки у P.Diddy».
Эти игры фигурировали в жалобе генерального прокурора Луизианы Лиз Меррилл: женщина обнаружила их во время работы с исками. Со стороны казалось, что в игре не происходит ничего страшного: персонажи лишь бегали друг за другом. Но там есть и бары, и спальни, в которые беспрепятственно могут зайти несовершеннолетние дети. Они могут столкнуться с педофилами, орудующими на сервисе, уточнила Меррилл.
После нескольких исков администрация платформы анонсировала серию изменений.
В августе 2025 года создатели пообещали ужесточить правила модерации и запретить не только романтический и сексуальный контент, но и любой намек на сексуальную активность — элементы окружения, сценарии или поведение игроков.
Свободный доступ к играм без возрастного рейтинга было решено закрыть. Для открытия комнаты авторам придется проходить анкетирование и получать официальную возрастную маркировку контента. А в частные зоны вроде спален и ванных комнат, баров и клубов, смогут войти только пользователи старше 17 лет с подтвержденной личностью.
Сами игроки должны будут проходить обязательное сканирование лица через камеру устройства. В зависимости от результатов пользователей разделят на возрастные группы: младше 9 лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет и старше 21 года. По замыслу администрации группы, участники смогут общаться с игроками только своей категории и двух соседних групп. Это требование ввели в Австралии, Нидерландах и Новой Зеландии, а с января 2026 года введут по всему миру. Пока неизвестно, можно ли обмануть сервис, поставив перед камерой фотографию взрослого человека.
Тем не менее, на данный момент Roblox заблокирован в Китае, Катаре, Омане, Кувейте, Бахрейне. Власти Турции запретили доступ к игре в 2024 году, объяснив решение наличием опасного для детей контента.