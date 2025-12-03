В России заблокировали Roblox. Что это за платформа и чем она опасна для подростков?

Что такое Roblox, чем она опасна для школьников и почему ее запретили

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей и подростков игровую платформу Roblox. В игре нет ни сюжета, ни определенного жанра, однако Россия вошла в топ-3 стран по числу посетителей этого онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей, разбиралась «Газета.Ru».

За что Роскомнадзор заблокировал Roblox

Роскомнадзор официально заблокировал американскую онлайн-платформу Roblox. В ведомстве заявили, что ограничение доступа вызвано выявлением фактов массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды тематики ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В Сети заговорили о скорой блокировке сервиса после массового сбоя, случившегося 3 декабря — тогда число жалоб на DownDetector платформа, которая отслеживает отслеживает в режиме реального времени сбои в работе разных ресурсов превысило две тысячи. Игроки жаловались, что им удается зайти в программу всего на 30 секунд, а затем игра выдает ошибку и «вылетает». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже тогда предположила, что «игру действительно заблокируют».

Сбой произошел после резонансной новости об убийстве жительницы Петербурга. 13-летняя девочка, расправившаяся с матерью, ранее транслировала в соцсетях сцены из игры. Ее персонаж танцевала в подожженной комнате. СМИ утверждают, что на видео было еще несколько сцен, которые совпадают с расправой над родительницей и сокрытием следов преступления.

После этого Роскомнадзор заявил о наличии негативного контента в игре. В ведомстве рассказали о нескольких уведомлениях с требованием удалить запрещенные материалы, которые плохо влияют на духовно-нравственное развитие детей.

Но из-за большого количества участников модераторы не могут обеспечить полную безопасность появляющихся материалов.

Идею блокировки поддержала и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она заявила, что на площадке «нет ничего хорошего для детей». При этом администрация Roblox в январе 2025 года уже удаляла несколько игр по требованию Роскомнадзора, в которых присутствовали элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Что за платформа Roblox и почему она популярна у подростков

Roblox — это онлайн-платформа для общения и одновременно игровая площадка. Пользователи могут создавать на ней свои игры и играть в чужие. Грубо говоря, человек создает свой собственный профиль, генерирует неограниченное количество UGC-проектов от user-generated content — то есть сделанных самим пользователем, а не компанией и заводит кошелек с внутренней валютой Robux. Другие пользователи могут перемещаться по мирам и играть в «чужие» игры.

История Roblox началась в 2004 году, когда американские программисты Дэвид Базуки и Эрик Кассель запустили программу для создания головоломок DynaBlocks. Желая расширить инструментарий, в 2006 году разработчики внедрили на платформу простой набор по 3D-моделированию Roblox Studio и сменили название платформы. Это позволило пользователям создавать собственные игры. Площадка быстро развивалась, ею заинтересовались люди сначала в США, а потом во всем мире.

Однако наибольшую популярность Roblox получил среди подростков. Возможность создания собственной игры в несколько кликов на одной площадке кажется странной взрослым геймерам, кто привык играть в проекты больших игровых студий с качественной прорисовкой деталей. А вот поколению альфа и зумерам понравилась идея создания собственного мира с минимумом деталей. Со стороны родителям может показаться, что Roblox схож с «Майнкрафтом», но на деле это совершенно другой формат.

Возможности Roblox

В Roblox можно создать игру любого жанра — симулятор, тамагочи, хоррор, гонку или шутер. В топ-10 платформы входили как симулятор по уходу за питомцем, так и игра на выживание.

Особенность площадки в том, что создатель игры может изменять ее как угодно, ориентируясь на обратную связь от пользователей. А благодаря простому набору инструментов в Roblox можно найти более 40 миллионов игр на любые темы. Программа доступна на Windows, macOS, Android, iOS, а также на игровых консолях PlayStation и Xbox. Сама игра бесплатна, но за внутреннюю валюту подписчики могут приобрести одежду для персонажа, специализированные предметы и подписки.

Сейчас в игре ежедневно бывает до 85 миллионов активных пользователей, значительная часть которых — дети и подростки. Только в России зафиксировано 6,8 млн активных пользователей в день. При этом для регистрации учетной записи необходима лишь электронная почта, что существенно упрощает процесс педофилам, кибербуллерам и мошенникам.

Платформа заявляет, что значимая доля пользователей — люди старше 13 лет, но на практике в Roblox можно встретить и детей значительно младше этого возраста.

Известно, что внутри игры есть «метки зрелости». Это система возрастных ограничений. Разработчики присваивают своей игре метку в зависимости от типа контента. Самая строгая из них, Restricted — у тех игр, которые содержат, в том числе «сцены жестокого насилия, обильное реалистичное кровопролитие, умеренный грубый юмор, романтическую тематику, неиграбельный контент, связанный с азартными играми, алкоголем и ненормативной лексикой». Наличие подобных материалов на платформе смущает родителей.

Хотя Roblox и заявляет о присутствии «родительского контроля» в виде запрета на обмен фотографиями и личными данными, риски остаются.

На платформе можно общаться с помощью текстовых сообщений и голосовых записей, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Педофилы в Roblox

Онлайн-сервис не раз уличали в отсутствии модерации: из-за большого количества пользователей модераторы не успевают проверять все созданные пользователями проекты. Но кажется, администрация только рада увеличению пользователей и заявляет, что цель сервиса — набрать миллиард игроков.

Журналистка The Guardian Сара Мартин провела эксперимент: она зарегистрировалась на Roblox, указав возраст 8 лет, и неделю играла в игру. При регистрации Саре предложили для выбора откровенные костюмы. Когда Мартин выбрала образ «Барби-стриптизерши» с глубоким декольте и туфлями на каблуках, система не уведомила ее об ограничениях.

За неделю журналистка прошла несколько комнат, где ее персонаж подвергся сексуальному насилию и кибербуллингу со стороны других игроков, хотя настройки родительского контроля были активированы. В личные сообщения Саре писали непристойности, один игрок испражнялся на голове ее персонажу, другой двигал бедрами на ее лице. В одной из игр персонажа Сары избили другие игроки, называя «свежим мясом». В своей статье Мартин назвала игру «раем для педофилов». Похожую точку зрения высказывали и представители инвестиционной фирмы Hindenburg Research.

Мошенничество в Roblox

Еще один существенный минус Roblox — возможность попасться на мошенничество. Для прокачки персонажа, пропуска в определенный мир или подписки требуется валюта Robux. Ее можно приобрести за реальные деньги. На эти цели дети и подростки тратят большие суммы, чем пользуются и мошенники.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев рассказал, что аферисты предлагают детям получить валюту с огромной скидкой или бесплатно. При этом контакт может быть установлен как в игровых чатах, так и в социальных сетях.

Один из самых распространенных способов хищения денежных средств таков: злоумышленники присылают ребенку фишинговую ссылку, которая имитирует официальный сайт Roblox или страницу оплаты. После ввода данных банковской карты родителя на таком фальшивом ресурсе денежные средства немедленно похищаются. Кирилл Карасев руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра

Иногда дети и сами находят фальшивые объявления на тематических сайтах, посвященных игре.

Реакция администрации Roblox на скандалы

В августе 2025 года мир потрясли сразу несколько исков, поданных к администрации сервиса. В одном из кейсов злоумышленник изменил собственный голос через ИИ и выдавал себя за девочку, общаясь с другими игроками. В другом — 13-летняя девочка была похищена и изнасилована. Предположительно, с преступником жертва познакомилась именно в Roblox. На платформе любой пользователь может набрести на странные игры вроде «Острова Эпштейна» или «Вечеринки у P.Diddy».

Эти игры фигурировали в жалобе генерального прокурора Луизианы Лиз Меррилл: женщина обнаружила их во время работы с исками. Со стороны казалось, что в игре не происходит ничего страшного: персонажи лишь бегали друг за другом. Но там есть и бары, и спальни, в которые беспрепятственно могут зайти несовершеннолетние дети. Они могут столкнуться с педофилами, орудующими на сервисе, уточнила Меррилл.

После нескольких исков администрация платформы анонсировала серию изменений.

В августе 2025 года создатели пообещали ужесточить правила модерации и запретить не только романтический и сексуальный контент, но и любой намек на сексуальную активность — элементы окружения, сценарии или поведение игроков.

Свободный доступ к играм без возрастного рейтинга было решено закрыть. Для открытия комнаты авторам придется проходить анкетирование и получать официальную возрастную маркировку контента. А в частные зоны вроде спален и ванных комнат, баров и клубов, смогут войти только пользователи старше 17 лет с подтвержденной личностью.

Сами игроки должны будут проходить обязательное сканирование лица через камеру устройства. В зависимости от результатов пользователей разделят на возрастные группы: младше 9 лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет и старше 21 года. По замыслу администрации группы, участники смогут общаться с игроками только своей категории и двух соседних групп. Это требование ввели в Австралии, Нидерландах и Новой Зеландии, а с января 2026 года введут по всему миру. Пока неизвестно, можно ли обмануть сервис, поставив перед камерой фотографию взрослого человека.

Тем не менее, на данный момент Roblox заблокирован в Китае, Катаре, Омане, Кувейте, Бахрейне. Власти Турции запретили доступ к игре в 2024 году, объяснив решение наличием опасного для детей контента.