Врач объяснил, как вовремя выявить у подростка игровую зависимость

Игровой зависимостью страдают люди всех возрастных групп, но наиболее уязвимыми считаются подростки и молодые люди – для них это расстройство особенно разрушительно. Если они начинают тратить на игры по 60-70% времени, то это первый сигнал о том, что пора бить тревогу и принимать меры, рассказал kp.ru врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

Врач объяснил, что у подростков в мозге не завершено формирование префронтальной коры, которая отвечает за контроль импульсов и способность оценивать последствия.

«Именно поэтому они легче «залипают» в игры, особенно если те дают быстрые и яркие всплески удовольствия и помогают уйти от тревоги или скуки. Хотя мы в своей практике нередко встречаем и взрослых состоявшихся людей, которые оказались подвержены гэмблингу», — отметил Исаев.

Сегодня от игровой зависимостью страдают от 6 до 9% подростков и 2–3% взрослых, добавил специалист. Речь идет о серьезном расстройстве, которое вытесняет все остальные интересы, причем детский мозг как бы «замораживается» в одном этапе развития. Врач также перечислил основные признаки игровой зависимости, отметив, что в первую очередь нужно оценить время, проведенное за компьютером – если это 60-70% суток, то это тревожный сигнал.

Второй признак зависимости – агрессия, раздражительность, вспышки злости при попытках отвлечь подростка от игры. Третий признак – это нарушение режима сна, когда человек начинает играть до глубокой ночи, хронически не высыпается. Кроме того, при таком расстройстве наблюдаются эмоциональные качели, когда выигрыш сопровождается эйфорией, проигрыш – резким падением настроения.

Характерным симптомом также является синдром отмены – при ограничении времени доступа к компьютеру и смартфону подросток беспокоится, тревожится, злится, отметил Исаев. Он посоветовал при всех этих признаках стараться избегать давления, запретов и обвинений, которые лишь вызовут сопротивление. Он порекомендовал четко выстроить систему правил и обозначить границы, предложив альтернативные источники интереса и признания – спорт, творчество, живое общение.

Если никакие меры не помогают, а конструктивный диалог наладить невозможно, важно оперативно обратиться к специалистам, заключил врач.

До этого врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что игровой зависимостью наиболее подвержены нетерпеливые дети, желающие всегда получать быстрый результат. Чтобы вовремя пресечь развитие зависимости, по ее словам, необходимо изначально дозировать время, которое ребенок проводит за игровыми приставками и гаджетами. Если же дети капризничают без смартфона, родители должны проявить позицию взрослого. Детям, у которых зависимость возникла в возрасте старше 10–12 лет, может потребоваться помощь психолога, подчеркнула Соловьева.

