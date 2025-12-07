В батареях более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 (тепловой электростанции) снижена температура в батареях в 1 546 домах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Чиновник рассказал, что для ремонта на электростанции вывели из работы один котел. Сейчас аварийные бригады подключают резервный. К полуночи температура в домах должна стать нормальной.

«Следующий шаг — ввод еще 2 котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», — добавил глава области.

До этого в Ангарске провели экстренное совещание из-за сложившейся ситуации. В Ангарском округе ввели режим повышенной готовности. Мэр Ангарска Сергей Петров говорил о том, что ремонт продлится до 11 декабря.

Градоначальник уточнил, что неполадки возникли со вторым котлом. На время его починки подключат третий котел. Тогда температура в жилых домах и соцобъектах поднимется.

Ранее в Новосибирске жители 53 домов остались без тепла в 20-градусный мороз.