Мошенники стали выманивать коды от «Госуслуг» у школьников

Мошенники выманивают коды у детей, предлагая перевыпустить электронный дневник
Depositphotos

Мошенники стали выманивать коды из СМС от учетной записи на «Госуслугах» или профиля в банковском приложении у школьников под предлогом перевыпуска электронного дневника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов компании «Нейроинформ», специализирующейся на анализе и оценке киберрисков.

Там рассказали, что дети считают, что оказывают помощь родителям, но на самом деле предоставляют злоумышленникам доступ к «Госуслугам», банковским приложениям или счетам родственников.

В компании утверждают, что с помощью такой схемы мошенники уже выманили у школьников несколько сотен тысяч рублей.

Эксперты рассказали, что преступники также нацелены на учителей, которые стали получать большое количество сообщений в мессенджерах от фейковых директоров и чиновников. Они требуют срочно перевести какую-либо сумму на «спецсчет», чтобы избежать проверок.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала, что в России зафиксирован новый вид мошенничества, злоумышленники стали притворяться школьными психологами.

Ранее мошенники научились обманывать россиян через календарь в iPhone.

