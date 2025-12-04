На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, с какого возраста нужно проходить ежегодную диспансеризацию

Врач Малькова: после 40 лет важно проходить диспансеризацию ежегодно
true
true
true
close
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

После 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно, чтобы вовремя выявить возможные заболевания, включая онкологические. Об этом в беседе с РИАМО сообщила заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники, филиал Юбилейный в Королеве Виктория Малькова.

«По 404-му приказу периодичность диспансеризации следующая: для людей от 18 до 39 лет она проводится раз в три года, а для тех, кто старше 40, диспансеризация проводится ежегодно», — рассказала специалист.

После обследования многие удивляются, насколько часто большинство проблем со здоровьем можно скорректировать простыми мерами. А для многих чекап становится отправной точкой к более здоровому образу жизни, поделилась она.

Согласно исследованию агентства Adventum, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», большинство россиян обращаются к врачам только в крайнем случае. А каждый пятый ждет критического состояния, прежде чем записаться на прием.

Треть респондентов надеются на самостоятельное выздоровление, часть жалуется на нехватку времени и отсутствие нужного специалиста (по 28%). Серьезными барьерами для обращения были названы организационные факторы, то есть сложности с записью (32%) и долгое ожидание приема (32%).

Ранее Сбер представил обновленного медицинского ассистента.

