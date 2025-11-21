Россияне начали массово искать подработку до конца 2025 года

Большинство россиян начали искать дополнительный источник дохода в оставшиеся три месяца до конца года – об этом сообщили 49% участников соответствующего опроса. Особенно активно допзаработок ищут представители сферы услуг, торговли и логистики, передает RT со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.

Наибольшее число россиян, желающих найти подработку, зафиксировали в Центральном федеральном округе, особенно в Москве и Московской области, где о таких планах сообщили 53% населения. В этих регионах как раз сосредоточено самое большое количество предложений от работодателей, отмечают эксперты.

На втором месте по поиску дополнительного заработка – Северо-Западный ФО (51%), особенно Петербург. Далее по количеству россиян, ищущих подработку, следуют

Сибирский и Уральский ФО (по 48%). Интерес к дополнительному доходу в этих округах специалисты объясняют высокой стоимостью жизни.

Не планируют искать никакие подработки 40% респондентов – они сообщили, что хотят спокойно готовиться к праздникам в кругу семьи.

Что касается конкретных сфер деятельности, то наиболее активно подработку ищут сотрудники из сферы услуг, торговли, логистики (58%), студенты и молодые специалисты (55%), сотрудники офисов (42%), а также молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, недавнее исследование также показало, что в 2025 году почти половина опрошенных россиян (47%) нашли еще хотя бы один источник заработка. Это максимальный показатель за последние три года, и он на 16 процентных пунктов выше, чем в 2024 году. 29% респондентов признались, что нашли дополнительные проекты для того, чтобы закрыть долги. Еще 24% активно искали побочный заработок в течение года, чтобы сократить кассовые разрывы из-за подорожания товаров и услуг.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин в этом году рассчитывает на тринадцатую зарплату.