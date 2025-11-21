На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали массово искать подработку до конца 2025 года

RT: почти 50% россиян хотят найти дополнительный доход до Нового года
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство россиян начали искать дополнительный источник дохода в оставшиеся три месяца до конца года – об этом сообщили 49% участников соответствующего опроса. Особенно активно допзаработок ищут представители сферы услуг, торговли и логистики, передает RT со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.

Наибольшее число россиян, желающих найти подработку, зафиксировали в Центральном федеральном округе, особенно в Москве и Московской области, где о таких планах сообщили 53% населения. В этих регионах как раз сосредоточено самое большое количество предложений от работодателей, отмечают эксперты.

На втором месте по поиску дополнительного заработка – Северо-Западный ФО (51%), особенно Петербург. Далее по количеству россиян, ищущих подработку, следуют
Сибирский и Уральский ФО (по 48%). Интерес к дополнительному доходу в этих округах специалисты объясняют высокой стоимостью жизни.

Не планируют искать никакие подработки 40% респондентов – они сообщили, что хотят спокойно готовиться к праздникам в кругу семьи.

Что касается конкретных сфер деятельности, то наиболее активно подработку ищут сотрудники из сферы услуг, торговли, логистики (58%), студенты и молодые специалисты (55%), сотрудники офисов (42%), а также молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, недавнее исследование также показало, что в 2025 году почти половина опрошенных россиян (47%) нашли еще хотя бы один источник заработка. Это максимальный показатель за последние три года, и он на 16 процентных пунктов выше, чем в 2024 году. 29% респондентов признались, что нашли дополнительные проекты для того, чтобы закрыть долги. Еще 24% активно искали побочный заработок в течение года, чтобы сократить кассовые разрывы из-за подорожания товаров и услуг.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин в этом году рассчитывает на тринадцатую зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами