На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько получают за счет подработки

Почти каждый второй опрошенный россиянин получает до 15 тыс. руб. на подработке
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство опрошенных россиян (77%) берут дополнительные проекты помимо основной работы. 64% зарабатывают на этом до 15 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного платформой для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» совместно с сервисом по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

23% зарабатывают на подработках до 30 тыс. рублей в месяц, 8% — до 50 тыс., и лишь 4% — более 50 тыс. рублей в месяц.

Почти две трети россиян скрывают свои дополнительные заработки от основного работодателя.

Главный мотив для подработки — деньги. Почти 84% респондентов подрабатывают, чтобы больше заработать. Каждый четвертый делает это, чтобы погасить кредиты. 38% хотят создать «финансовую подушку», а 27% накопить на крупную покупку. Несмотря на то, что многие идут на подработку с большими целями — погасить кредиты, создать финансовую подушку и отложить на крупные покупки (машина, квартира), большая часть заработанных с подработки средств тратится на бытовые нужды (60%) и путешествия (26%).

Каждый третий подрабатывает еженедельно. Каждый пятый опрошенный берет дополнительные проекты три-четыре раза в месяц, а 40% — хотя бы один-два раза в месяц. Россияне подрабатывают чаще всего по выходным (51%) или вечерами по будням (40%). В среднем на это уходит до 10 часов в неделю.

«Самые популярные сферы для подработки — копирайтинг (21%), сфера обслуживания (26%), IT (19%) и доставка (16%). При этом 61% рассматривают свои хобби как источник дополнительного дохода. Более половины опрошенных готовы заниматься физическим трудом в выходные ради денег, а каждый второй не исключает, что пойдет работать курьером. При этом 65% уверены, что курьеры сегодня зарабатывают больше офисных сотрудников, что зачастую бывает правдой, но тогда исполнителю приходится оказывать услуги по шесть-семь дней в неделю по десять-двенадцать часов, а средний ежемесячный чек курьеров, подрабатывающих по выходным дням, составляет порядка 33 350 рублей», — отметил директор по развитию платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль» Александр Авдеев.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. россиян.

Ранее российские компании стали чаще предлагать подработку пенсионерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами