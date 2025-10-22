Россияне рассказали, сколько получают за счет подработки

Почти каждый второй опрошенный россиянин получает до 15 тыс. руб. на подработке

Большинство опрошенных россиян (77%) берут дополнительные проекты помимо основной работы. 64% зарабатывают на этом до 15 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного платформой для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» совместно с сервисом по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

23% зарабатывают на подработках до 30 тыс. рублей в месяц, 8% — до 50 тыс., и лишь 4% — более 50 тыс. рублей в месяц.

Почти две трети россиян скрывают свои дополнительные заработки от основного работодателя.

Главный мотив для подработки — деньги. Почти 84% респондентов подрабатывают, чтобы больше заработать. Каждый четвертый делает это, чтобы погасить кредиты. 38% хотят создать «финансовую подушку», а 27% накопить на крупную покупку. Несмотря на то, что многие идут на подработку с большими целями — погасить кредиты, создать финансовую подушку и отложить на крупные покупки (машина, квартира), большая часть заработанных с подработки средств тратится на бытовые нужды (60%) и путешествия (26%).

Каждый третий подрабатывает еженедельно. Каждый пятый опрошенный берет дополнительные проекты три-четыре раза в месяц, а 40% — хотя бы один-два раза в месяц. Россияне подрабатывают чаще всего по выходным (51%) или вечерами по будням (40%). В среднем на это уходит до 10 часов в неделю.

«Самые популярные сферы для подработки — копирайтинг (21%), сфера обслуживания (26%), IT (19%) и доставка (16%). При этом 61% рассматривают свои хобби как источник дополнительного дохода. Более половины опрошенных готовы заниматься физическим трудом в выходные ради денег, а каждый второй не исключает, что пойдет работать курьером. При этом 65% уверены, что курьеры сегодня зарабатывают больше офисных сотрудников, что зачастую бывает правдой, но тогда исполнителю приходится оказывать услуги по шесть-семь дней в неделю по десять-двенадцать часов, а средний ежемесячный чек курьеров, подрабатывающих по выходным дням, составляет порядка 33 350 рублей», — отметил директор по развитию платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль» Александр Авдеев.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. россиян.

