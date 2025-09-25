На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево китайский Airbus A330 задел российский Superjet 100. В самолетах были сотни пассажиров

Вечером 24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолетов — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. На борту находились в общей сложности несколько сотен пассажиров, но обошлось без пострадавших. Для расследования инцидента Росавиация сформировала комиссию, которую возглавил замглавы агентства Андрей Потемкин.

В среду, 24 сентября, около 20:30 в московском аэропорту Шереметьево произошло столкновение двух пассажирских самолетов при рулении. Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина, коснулся крылом хвостовой части Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, в результате инцидента никто не пострадал. Сразу после касания движение на участке рулежной дорожки было временно ограничено.

Повреждения затронули оба борта: у Superjet оказался поврежден руль направления, у Airbus — часть крыла.

Ситуация была классифицирована как авиационное событие без последствий для жизни и здоровья людей. Возгорания или утечек топлива не зафиксировано.

Пассажиры

На борту Superjet рейса FV6097 находились 84 пассажира и 5 членов экипажа. После столкновения их эвакуировали и спустя некоторое время пересадили на резервный самолет. Он вылетел из Шереметьево в Санкт-Петербург в 23:56. Представитель авиакомпании «Россия» подтвердил, что все пассажиры были доставлены к месту назначения.

На борту Airbus A330 рейса HU7986 из Пекина находилось 264 пассажира, а также члены экипажа (точное количество экипажа не уточняется). После происшествия самолет был отстранен от полетов и направлен на технический осмотр. Вылет должен быть выполнен на резервном борту. По сообщениям СМИ, часть пассажиров китайской авиакомпании сообщала о переносе вылета и необходимости ночевки в Москве. Hainan Airlines официальных комментариев пока не предоставила.

Реакция служб

Аэропорт Шереметьево сообщил, что службы отреагировали незамедлительно и в полном соответствии с регламентами. На место прибыли аварийно-спасательные подразделения, однако их помощь не понадобилась. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что «ситуация не повлияла на безопасность полетов и была локализована силами дежурных служб».

Сбои в расписании носили ограниченный характер: часть рейсов была задержана, но ночью график восстановился.

«Россия» подтвердила обстоятельства происшествия. «При маневрировании самолет другой авиакомпании совершил касание крылом руля направления нашего SSJ-100. Пассажиры рейса FV6097 были пересажены на резервный борт и благополучно доставлены в Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Росавиация заявила, что ситуация не создавала угрозы пассажирам. «Рисков для пассажиров не было», — сказал официальный представитель ведомства Артем Кореняко. Он добавил, что такие происшествия требуют «тщательной проверки всех обстоятельств, включая действия экипажей и работу диспетчерских служб».

Расследование

Росавиация сформировала комиссию для расследования причин столкновения. Ее возглавил заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин. В состав комиссии вошли специалисты по наземному обслуживанию, инженеры по безопасности полетов, а также представители диспетчерских служб.

Комиссия займется анализом переговоров экипажей с диспетчерами, изучением записей бортовых самописцев и оценкой технического состояния самолетов.

Кроме того, Северо-Западная транспортная прокуратура начала собственную проверку. «Будет дана оценка соблюдению норм безопасности полетов и прав пассажиров», — сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки может быть принято решение о дополнительных мерах безопасности и возможной ответственности служб или экипажей.

