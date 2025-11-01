На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Йорке столкнулись два самолета из-за погодных условий и задержек

NYP: в Нью-Йорке два самолета столкнулись на рулежной дорожке
В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на фоне сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за продолжающейся приостановки работы федеральных ведомств.

По данным United Airlines, лайнер, прибывший из Орландо, задел хвост другого самолета той же авиакомпании, который стоял на рулежной дорожке в ожидании вылета в Хьюстон. Один из пассажиров рассказал изданию, что во время движения почувствовал толчок, но не сразу понял, что произошло столкновение.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования. Оба самолета вернулись к гейту, людей эвакуировали. Никто из 328 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.

Технические специалисты проводят осмотр поврежденного самолета. В момент столкновения рейс в Хьюстон уже задерживался более полутора часов.

Аэропорт Ла-Гуарди приостанавливал полеты из-за сильного ветра, порывы которого достигали 45 миль в час (около 72 км/ч). Среднее время задержек в воздушной гавани составляло около двух часов, в отдельных случаях — до пяти. Национальная метеослужба США объявила предупреждение о сильном ветре до полуночи. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не смогло прокомментировать инцидент из-за остановки работы правительства.

Ранее россияне застряли во Вьетнаме из-за проблем с самолетом Red Wings.

