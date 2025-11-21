«Возможностей полно»: россиянкам посоветовали строить карьеру в декрете

Сегодня у молодых мам в декрете есть масса вариантов для построения карьеры, даже если основную занятость пришлось поставить на паузу. Это лучшее время для экспериментов и переоценки своего профессионального пути – именно поэтому, согласно статистике, после декрета большинство женщин меняют сферу деятельности, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Любая сотрудница, которая уходит в отпуск по уходу за ребенком, в чем-то является профессионалом, и ее опыт может быть интересен другим организациям. Тут возможна какая-то проектная работа, консультации, помощь в решении каких-то задач», — привел пример специалист.

Кроме того, женщины часто остаются в своей компании и решают задачи в качестве подработки. Многие также начинают свои проекты, открывают бизнес, продают через соцсети и маркетплейсы товары ручного труда. По мнению Валинурова, логичнее всего во время декретного отпуска пересмотреть свой карьерный путь, и если окажется, что он не удовлетворяет, попытаться начать все с нуля. Сделать это сегодня легко с учетом развития онлайн-платформ образования и переквалификации, отметил он.

«Есть много бесплатных возможностей, которые предоставляет государство. Можно начать учиться чему-то новому и, как эксперимент, попробовать удаленно поработать в другой профессии или на другой позиции. А дальше будет понятно, что больше нравится», — пояснил эксперт.

В первую очередь стоит поработать на фрилансе, выбрать вакансии с неполным днем. Для этого подходят такие профессии, как смм-специалист, копирайтер, дизайнер, бухгалтер, менеджер, переводчик, репетитор, перечислил консультант.

По данным Росстата, на сегодняшний день порядка 24% женщин после декрета возобновляют рабочую деятельность в других компаниях, а по другой статистике количество случаев смены профессии после отпуска по уходу за ребенком достигает 40%. Валинуров отмечает, что это связано как с изменением рынка за время декрета, так и с тем, что смена карьерного трека чаще выглядит проще, чем возвращение в отрасль, в которой человек успевает потерять квалификацию.

Напомним, накануне стало известно, что депутат Госдумы Яна Лантратова призвала Минтруд пересмотреть правила начисления декретных выплат с ориентиром на прогрессивную шкалу. Уход за ребенком должен оплачиваться в зависимости от количества детей в семье вплоть до 100% уровня зарплаты, причем такие меры, по мнению Лантратовой, важно предоставить на выбор отцу либо матери ребенка.

Ранее финансист спрогнозировал приравнивание декрета к работе с 2026 года.