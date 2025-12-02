Право россиянок на досрочный декрет призвали закрепить законодательно

В России необходимо закрепить право беременных женщин на досрочный декретный отпуск. Это особенно актуально на фоне того, что сегодня многие рожают после 30 лет, что сопряжено с различными рисками и требует наблюдения и заботы, объяснил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По мнению депутата, право на выход в декрет с первого триместра беременности воспользуются немногие. Однако для тех женщин, у кого беременность протекает непросто, с рисками осложнений, это крайне важно. Работодатели должны с пониманием отнестись к этому вопросу, подчеркнул Милонов.

«Это не будет массовая история. Большинство женщин выберут работу в первый триместр, если нет никаких проблем, — убежден парламентарий. — Потому что на работе женщина получает больше, кто от этого откажется? Любой предприниматель, который будет избегать таких женщин, никакого успеха не добьется. Он просто навлечет гнев Божий».

Напомним, до этого зампред комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Наталья Москвитина заявила, что введение декретного отпуска с первого триместра беременности, а также включение в трудовой стаж периода ухода за ребенком до трех лет необходимо для поддержки материнства в России. Это позволит беременным женщинам легче переносить период токсикоза и получить необходимую поддержку на ранней стадии беременности, подчеркнула она.

