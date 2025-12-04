На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец сбросил соседского кота с девятого этажа и предстал перед судом

В Петербурге осудили мужчину, который погубил соседскую кошку
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчине, который выкинул из окна соседскую кошку. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Петербуржец Артем Коростелев предстал перед судом по статье о жестоком обращении с животным.

Мужчина жил в коммунальной квартире на улице Богайчука и в конце января, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, схватил кошку по кличке Буба, которая принадлежала его соседу, и выбросил ее из окна девятого этажа. Кошка не пережила падения.

По словам Коростелева, животное постоянно путалось под ногами, что сильно его раздражало. Мужчина заявил, что сожалеет и искренне раскаивается в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 230 часов обязательных работ, но с учетом срока содержания под стражей оно считается отбытым.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор живодеру, который сбросил шиншилл с третьего этажа.

