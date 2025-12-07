Москвичка, избившая свою собаку в подъезде, отделалась штрафом

В Москве женщину оштрафовали за избиение собаки в подъезде

Москвичка получила штраф на 13,5 тысяч рублей за жестокое обращение со своей собакой, женщина избила животное в лифте. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 октября. Пьяная москвичка избила своего питомца в подъезде и лифте жилого дома, ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Записи в полицию передали неравнодушные соседи, после чего женщину удалось привлечь к ответственности. Владелицу животного оштрафовали по двум статьям: за жестокое обращение с животным и за уклонение от его вакцинации и регистрации. Общая сумма штрафов составила 13 500 рублей. Серьезных травм собака не получила.

До этого в Москве задержали иностранца, который жестоко избил уличную собаку. Прохожие обратились к патрулю с информацией о том, что неизвестный мужчина избивает на Родниково й улице собаку. По прибытии на место ЧП правоохранители обнаружили травмированное животное и 37-летнего агрессора. Мужчина нанес животному несколько ударов по телу тупым предметом.

Ранее тюменца задержали за избиение двух собак в подъезде дома.