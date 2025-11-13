На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания

Психолог Булгакова: россияне встречают Новый год в стрессе из-за завышенных ожиданий
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы встретить Новый год без стресса и выгорания, стоит направить силы на радостные вещи, а не приготовление салатов и уборку дома. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Помните, что Новый год наступает ровно в полночь, независимо от того, идеально ли вы к нему подготовились. И он будет по-настоящему праздничным, если вы встретите его в гармонии с собой, а не на грани выгорания. Что вам важно? Идеально чистый дом, пять видов салатов по бабушкиным рецептам, отправка сообщений с поздравлениями? Важна атмосфера и ваша ценность. Сосредоточьтесь на том, что вам нравится. Праздник должен быть источником энергии, а не ее поглотителем. Вместо того чтобы тратить последние силы на поиск «того самого» свитера, подумайте, какую радость вы можете подарить близким: совместный поход на зимнюю прогулку, семейный просмотр любимого фильма с попкорном, искренний разговор по душам. Не стесняйтесь просить о помощи домочадцев. Совместная подготовка не только разгрузит вас, но и создаст общее предпраздничное настроение. Помните: делегирование — это не слабость, а признак зрелого и разумного подхода», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что в предпраздничные дни важно находить время на себя и не стремиться сделать праздник «идеальным».

«Пересмотрите свои ожидания. Главный источник предновогоднего стресса — это миф об «идеальном празднике», навязанный нам соцсетями и рекламой. Создайте «островки покоя». В самый разгар предпраздничной суеты особенно важно находить время для себя. Выделите в своем расписании 20-30 минут в день на «ничегонеделание»: чашка чая в тишине, короткая прогулка, чтение книги. Это позволит нервной системе перезагрузиться и не довести себя до состояния истощения. Позвольте себе быть неидеальными и наслаждаться самым главным — атмосферой волшебства и теплом душевной близости. И, кстати, вы можете вообще ничего не планировать. Новый год все равно наступит и будет счастливым», — добавила она.

Ранее стало известно, в какой стране многие россияне решили встретить 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами