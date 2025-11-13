Психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания

Чтобы встретить Новый год без стресса и выгорания, стоит направить силы на радостные вещи, а не приготовление салатов и уборку дома. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Помните, что Новый год наступает ровно в полночь, независимо от того, идеально ли вы к нему подготовились. И он будет по-настоящему праздничным, если вы встретите его в гармонии с собой, а не на грани выгорания. Что вам важно? Идеально чистый дом, пять видов салатов по бабушкиным рецептам, отправка сообщений с поздравлениями? Важна атмосфера и ваша ценность. Сосредоточьтесь на том, что вам нравится. Праздник должен быть источником энергии, а не ее поглотителем. Вместо того чтобы тратить последние силы на поиск «того самого» свитера, подумайте, какую радость вы можете подарить близким: совместный поход на зимнюю прогулку, семейный просмотр любимого фильма с попкорном, искренний разговор по душам. Не стесняйтесь просить о помощи домочадцев. Совместная подготовка не только разгрузит вас, но и создаст общее предпраздничное настроение. Помните: делегирование — это не слабость, а признак зрелого и разумного подхода», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что в предпраздничные дни важно находить время на себя и не стремиться сделать праздник «идеальным».

«Пересмотрите свои ожидания. Главный источник предновогоднего стресса — это миф об «идеальном празднике», навязанный нам соцсетями и рекламой. Создайте «островки покоя». В самый разгар предпраздничной суеты особенно важно находить время для себя. Выделите в своем расписании 20-30 минут в день на «ничегонеделание»: чашка чая в тишине, короткая прогулка, чтение книги. Это позволит нервной системе перезагрузиться и не довести себя до состояния истощения. Позвольте себе быть неидеальными и наслаждаться самым главным — атмосферой волшебства и теплом душевной близости. И, кстати, вы можете вообще ничего не планировать. Новый год все равно наступит и будет счастливым», — добавила она.

Ранее стало известно, в какой стране многие россияне решили встретить 2026 год.