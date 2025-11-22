Россиянам рассказали о выходных днях в январе

Депутат Нилов: в январе рабочих дней будет меньше, чем выходных

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31, но это не отразится на размере окладной части зарплат. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал депутат.

Также он отметил, что окладная часть зарплаты не сократится и будет выплачена в полном объеме.

«Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — продолжил парламентарий.

По его словам, при сдельной оплате труда размер зарплаты «будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено».

8 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет.

Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно.

В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

Ранее в Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем.