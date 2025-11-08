На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о самых длинных каникулах на Новый год

Бессараб: россияне в новогодние каникулы будут отдыхать до 12 января
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — уточнила парламентарий.

Таким образом, на работу россияне выйдут только 12 января.

Бессараб отметила, что в последнюю неделю декабря предстоит отработать только в понедельник и вторник. Начиная со среды, 31 декабря, жители страны уйдут на новогодние праздники.

В сентябре правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее в России назвали минусы длинных новогодних каникул.

