В Запорожской области восстановили электроснабжение

Специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации», — заявил он.

По словам губернатора, причиной перебоев с электричеством стал сильный ветер. Он предупреждал, что на починку специалистам понадобится около двух часов.

До этого Балицкий заявил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. Ремонтные бригады начали работу в усиленном режиме. Временные отключения света коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Накануне неустановленный боеприпас частично обесточил Белгород и его окрестности. После прилета одного из жителей Белгорода госпитализировали с баротравмой.

Ранее в Киевской области начались протесты против отключения света.