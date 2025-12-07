На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина проблем со светом в Запорожской области

В Запорожской области электроэнергия отключилась из-за непогоды
Annegret Hilse/Reuters

В Запорожской области частично пропал свет из-за непогоды. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что для полного восстановления электроснабжения понадобится около двух часов.

До этого он заявил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. Ремонтные бригады начали работу в усиленном режиме. Временные отключения света из-за неблагоприятных погодных условий коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Накануне неустановленный боеприпас частично обесточил Белгород и его окрестности. Кроме проблем мо светом, после прилета жителя Белгорода госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

