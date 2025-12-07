На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запорожская область частично осталась без света

Губернатор Балицкий: Запорожская область частично обесточена
Shutterstock/Creative Cat Studio

Несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — написал он.

Час назад Балицкий сообщил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. По его словам, ремонтные бригады работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии.

Энергетики прогнозируют, что восстановление электроснабжения займет два часа, добавил глава региона.

27 ноября почти 25 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 ноября Балицкий рассказал, что украинские беспилотники атаковали объект электросетевой инфраструктуры на территории Запорожской области. В результате в четырех муниципалитетах произошло отключение света. Без электроснабжения остались около 40 тыс. человек.

Ранее в Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ.

