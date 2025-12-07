Аэропорт Сочи приостановил полеты

В аэропорту Сочи ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 21:03. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Прошлой ночью аналогичные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

Утром в российском Минобороны рассказали, что над регионами страны сбили 77 беспилотников. В небе над Саратовской областью уничтожили 42 БПЛА. Еще 12 дронов ликвидировали в Ростовской области, 10 — в Крыму, девять — в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили в Астраханской области и Чечне.

