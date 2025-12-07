На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь аэропортов России возобновили работу

Росавиация: временные ограничения на полеты сняли в семи аэропортах
Кирилл Брага/РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, которые выполняли рейсы в Оренбург.

Он добавил, что все аэропорты страны в данный момент работают в штатном режиме.

До этого над городами Энгельс и Саратов прогремела серия взрывов. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. По словам очевидцев, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждали, что БПЛА летели на низкой высоте со стороны реки Волги.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

