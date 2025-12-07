На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны России назвало число сбитых беспилотников за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 77 украинских БПЛА над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 77 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сбили 31 беспилотный летательный аппарат. Он также сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева.

Ранее главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине.

