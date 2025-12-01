Граната взорвалась в руке у подростка в школе под Екатеринбургом

Подросток из Свердловской области подорвался на гранате в школе. Об этом сообщает прокуратура региона.



Несчастный случай произошел 7 мая в МБОУ «Логиновская средняя школа № 21» в селе Логиново Белоярского района. В тот день состоялось школьное мероприятие, и страйкбольная граната была задействована как часть сценического реквизита.

После репетиции гранату оставили в учебном кабинете. Шестиклассник взял ее и случайно дернул за чеку, из-за чего получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца.

Белоярская межрайонная прокуратура подала иск в суд, потребовав от школы выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на лечение.

В итоге законный представитель ученика и школа договорились мирно. Школа выплатила пострадавшему 20 тыс. рублей за моральный вред и 2200 рублей на лечение.

Ранее краснодарский школьник попал в больницу после того, как принес пистолет в школу.