Граната взорвалась в руке у подростка в школе под Екатеринбургом

Школа в Свердловской области заплатила ученику, пострадавшему от взрыва гранаты
Jurga Jot/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Свердловской области подорвался на гранате в школе. Об этом сообщает прокуратура региона.
 
Несчастный случай произошел 7 мая в МБОУ «Логиновская средняя школа № 21» в селе Логиново Белоярского района. В тот день состоялось школьное мероприятие, и страйкбольная граната была задействована как часть сценического реквизита.

После репетиции гранату оставили в учебном кабинете. Шестиклассник взял ее и случайно дернул за чеку, из-за чего получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца.

Белоярская межрайонная прокуратура подала иск в суд, потребовав от школы выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на лечение.

В итоге законный представитель ученика и школа договорились мирно. Школа выплатила пострадавшему 20 тыс. рублей за моральный вред и 2200 рублей на лечение.

Ранее краснодарский школьник попал в больницу после того, как принес пистолет в школу.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
