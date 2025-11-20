На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотни россиян застряли на круизном лайнере у берегов Турции

Mash: более 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande в Турции
Артур Лебедев/РИА Новости

Более 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, турецкая сторона не пускает судно с россиянами в порт в качестве ответной меры после аналогичного инцидента, когда российская сторона в течение нескольких суток не давала турецкому парому Seabridge разрешения на швартовку в Сочи.

Лайнер Astoria Grande должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Судно простояло на якоре в Мраморном море с 05:09 до 15:00 мск, не получило разрешение пришвартоваться и вынуждено было взять курс обратно в Сочи.

Лайнер прибудет в российский курортный город 22 ноября.

По данным турецкого агентства Anadolu, ранее лайнер посетил порты Антальи, Аланьи и Измира. На борту судна находятся 616 пассажиров, в основном граждане России, а также 435 членов экипажа.

6 ноября сообщалось, что первый за 14 лет паром из Турции не смог попасть в порт Сочи. На борту Seabridge находились 20 человек, включая граждан России.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии.

