В Турции из-за сильных ливней затопило три города

Hürriyet: турецкую провинцию Измир затопило из-за ливней
В Турции под водой оказались улицы трех городов провинции Измир — Фочи, Карабуруна и Алиагу. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

«В Фоче, Измир, где улицы и проспекты превратились в озера, некоторые автомобили застряли в лужах. <...> После того, как в регионе прекратились сильные дожди, муниципальные службы начали работы по откачке воды», — говорится в материале.

Отмечается, что местные жители выразили недовольство оперативностью работы муниципалитета.

Накануне во Вьетнаме отменили многие авиарейсы из-за надвигающегося тайфуна ««Фэншэнь». Более 150 коммун в провинциях Хюэ, Дананг, Куангчи и Куангнгай столкнулись с риском наводнений и оползней. Волны высотой до шести метров уже обрушились на набережную реки Хан в Дананге, затопив улицу Нху Нгует и разрушив тротуары.

Ранее во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана.

