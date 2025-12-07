В Тюмени арестовали обвиняемых в убийстве перекупщика машин

Ленинский районный суд Тюмени арестовал двух обвиняемых в убийстве мужчины, пропавшего после встречи с предполагаемым покупателем машины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.

«Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрел ходатайства следователя в отношении Максима Киприна и Олега Ильиных, 2002 года рождения. Они обвиняются в убийстве (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> Обвиняемые будут находиться в СИЗО по 3 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение суда пока не вступило в законную силу.

О пропаже мужчины сообщал портал 72.ru. По его данным, инцидент произошел вечером 4 декабря. Тюменец выставил на продажу свой автомобиль Kia Optima. Вечером ему поступил звонок от потенциального покупателя, тюменец вышел во двор, чтобы показать машину. Один из приехавших сел в автомобиль продавца, они уехали якобы на проверку машины и не вернулись.

В Следственном комитете СК РФ по Тюменской области рассказали, что во время осмотра автомобиля один из мужчин попросил владельца сесть за руль, затем ударил его ножом. Тело погибшего подозреваемые перетащили на заднее сиденье, а затем уехали на двух автомобилях в безлюдное место Тюменского района. Там они поместили тело в машину без номеров и подожгли ее.

Ранее появилось видео задержания подозреваемых в убийстве в Тюмени из-за машины.